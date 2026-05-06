Torre del Greco – L’Assemblea dei soci di Banca di Credito Popolare ha approvato oggi il brillante bilancio d’esercizio 2025 già comunicato e deliberato la destinazione dell’utile.

Si è proceduto quindi alla nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2026-2028, che ha nominato a sua volta Domenico Borriello (ex dirigente alle Finanze del Comune di Torre del Greco) nuovo presidente al posto di Mauro Ascione e Roberto Raiola e Francesco Di Ruocco come vicepresidenti. Mario Crosta, ex Direttore generale, nominato Amministratore delegato.







“Come componente del Consiglio – ha dichiarato Borriello – in questi anni ho visto da vicino i risultati raggiunti, per questo raccolgo oggi il testimone con grande senso di responsabilità e l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e sviluppo, rinnovando la missione di sostenere il territorio“. Tra le ultime iniziative, l’adesione al protocollo ABI-ZES.