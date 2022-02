Tutto pronto per il nuovo spettacolo teatrale di Sal Da Vinci, amatissimo artista napoletano. “Siamo gocce di mare.. il Viaggio di ritorno”: questo il titolo della kermesse che già sta mandando in fibrillazione i tantissimi fans dell’apprezzatissimo cantante partenopeo amato, oltre che per le sue doti artistiche, anche per il suo stile, la gentilezza e l’eleganza che lo contraddistingue da sempre.

Il suoi precedenti successi, incassati ormai ovunque, fanno presagire che anche questa volta Sal Da Vinci porterà a casa un gran successo.

Si parte giovedì 21 aprile prossimo e resterà in programma a domenica 24 aprile al Teatro Augusteo di Napoli.

Anche questa volta, Sal Da Vinci propone un cast eccezionale formato da: Ciro Villano, Enzo Attanasio, Fabiola Cimminella, Marco Palmieri, Andrea Tara. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Adriano Pennino. Produzione: Cose Production

I biglietti sono già disponibili online o presso il botteghino del teatro.