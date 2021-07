Napoli – Polizia. USIP: “felicitazione per l’assegnazione del premio Tina Anselmi al Sostituto Commissario Laura Mami”

“L’Unione Sindacale Italiana Poliziotti, unico sindacato di riferimento valoriale della Confederazione UIL della Polizia di Stato, esprime grande soddisfazione e felicitazione per la scelta fatta dall’Unione Donne Italiane, di avere assegnato il premio Tina Anselmi del 2021 al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Laura Mami in servizio al Gabinetto Regionale Polizia Scientifica dell’Emilia Romagna – Bologna. Una donna che, oltre ad esprimere un bagaglio professionale di altissimo livello, grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni attraverso una vera e propria formazione continua, ha anche partecipato a progetti importanti in direzione della diffusione della legalità e della solidarietà sociale, come ad esempio il progetto “Un poliziotto per amico” e la missione “Mare Nostrum”, tutte attività di primissimo livello che hanno messo in evidenza il suo impegno, la sua dedizione, e il suo carattere profondamente solidale in vista del bene comune”.

È quanto fa sapere in una nota la Segreteria Nazionale dell’USIP, a margine della consegna del premio,

“Per l’Unione Sindacale Italiana Poliziotti – conclude il Segretario Generale Nazionale dell’U.S.I.P. Vittorio Costantini – è motivo di grande soddisfazione che un nostro quadro sindacale sia stato insignito di questo prestigioso premio. Siamo molto contenti per la nostra collega Laura Mami perché ha ricevuto il giusto riconoscimento per tutto l’impegno e tutti i sacrifici che ha profuso nel corso degli anni a beneficio della collettività. Il ruolo delle donne in seno alla Polizia di Stato, nonché all’interno del Sindacato, rappresenta il quid in più rispetto alla tutela della categoria e rispetto alla tutela dei diritti in senso più ampio”.