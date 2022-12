L’Assessore napoletano Trapanese e la Dirigente Cesarino hanno incontrato i ragazzi e gli educatori dell’associazione A Ruota Libera.

Si è parlato delle attività che svolgono, della loro vita, dell’amore e di come possa far male l’utilizzo della parola “Down” in accezione negativa.

Non solo, si è parlato dei progetti già esistenti e di quelli in programma per la vita indipendente, perché è importante che conquistino il loro posto nel mondo.

Intanto, Luca Trapanese – che oltre ad essere assessore al Comune di Napoli è anche e soprattutto il papà della bellissima e dolcissima Alba Trapanese – sarà presto a Udine: si parlerà di imperfezione, inclusione, diritti. La giornata sarà dedicata inoltre al tema dell’inclusione musicale. L’appuntamento è in Sala Ajace a Udine, sabato 16 dicembre alle ore 10, grazie all’iniziativa voluta da Ritmea e Ami.

Trapanese dialogherà con la giornalista Anna Dazzan, per presentare il suo romanzo “Le nostre imperfezioni”.