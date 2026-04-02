Napoli – Per le prossime vacanze pasquali, Città della Scienza invita il pubblico a immergersi in un’esperienza speciale dove la meraviglia della scoperta scientifica incontra il piacere della condivisione. IL WEEKEND DI PASQUA, SABATO 4 E DOMENICA 5 APRILE (ore 9-17) sarà interamente dedicato alle profondità del cosmo con il programma “Sotto lo Stesso Cielo – Avventure Spaziali al Museo”. Grazie alla collaborazione con il programma educativo ESERO Italia, sostenuto dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), i visitatori potranno intraprendere un viaggio verso la Luna e le Galassie attraverso attività che fondono narrazione, gioco e tecnologia. I piccoli astronauti dai 3 ai 6 anni saranno protagonisti del laboratorio “Spazio alla Luna”, dove potranno costruire modellini di razzi e corpi celesti guidati dai racconti di Paxi, il celebre esploratore spaziale dell’ESA. Per i ragazzi tra i 7 e i 13 anni, la sfida si farà più intensa con una caccia al tesoro digitale che utilizzerà lo smartphone per risolvere enigmi e condurre esperimenti scientifici dal vivo. I più grandi, dagli 11 ai 13 anni, potranno invece vestire i panni dei “Cosmo Hunters”, un gioco di carte ideato dall’INAF per scoprire l’universo attraverso le diverse frequenze dello spettro elettromagnetico e scovare gli oggetti celesti più rari. A completare l’offerta del weekend, il coinvolgente Science Show “I Classici” porterà in scena un concentrato di fisica e chimica tra paradossi meccanici e sfide alla forza di gravità.







La festa prosegue con uno speciale appuntamento per il LUNEDÌ DI PASQUETTA, 6 APRILE (ore 9-17), trasformando il museo in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla primavera e alla natura. La giornata proporrà una “Scampagnata Scientifica” ricca di dimostrazioni dal vivo che richiamano l’atmosfera della festa tradizionale, trasformandola in un’occasione di grande scoperta. Gli appassionati di biologia potranno esplorare l’affascinante mondo degli insetti con l’attività “Dimmi che uovo fai e ti dirò chi sei”, un viaggio tra le incredibili forme e colori che garantiscono la sopravvivenza delle specie.

Il giardino e la mostra Insetti&Co. ospiteranno un’avventura tra uova e natura, dove i bambini esploreranno l’ambiente attraverso i sensi per scovare indizi e ricevere piccoli gadget. La creatività sarà il filo conduttore dei numerosi laboratori distribuiti negli spazi del museo, con attività studiate per ogni fascia d’età.

Se i piccolissimi da 0 a 3 anni potranno sperimentare colori e stampe sensoriali nella Sala Montessori, i bambini dai 3 ai 6 anni daranno vita a pulcini decorati e coniglietti di lana, imparando come la natura utilizzi forme e colori per proteggere i suoi abitanti.

Per i ragazzi dai 7 ai 13 anni, la scienza si trasformerà in arte meccanica e ottica: dalla costruzione di bruchi che si muovono lungo le foglie alla realizzazione di ologrammi 3D proiettati da tablet e biglietti pop-up che esplorano i principi delle leve.

Anche durante la Pasquetta resteranno disponibili le attività dedicate allo spazio, garantendo un programma ricchissimo che spazia dalla Terra alle stelle. Tutte le attività sono previste a ciclo continuo fino a esaurimento capienza, con il supporto di Giotto – colore ufficiale per le attività educational di Città della Scienza.

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