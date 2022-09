E’ realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con Fondazione Idis – Città della Scienza, si svolge a Napoli presso Città della Scienza, Via Coroglio 57 il 24 e 25 settembre.

Un Festival in cui sperimentare il gioco 3_99 anni e gli effetti che ha sulle persone e le relazioni umane e sociali, ma anche educative e formative. A Partenoplay collaborano oltre 20 realtà campane di gioco e attività culturali per bambini e famiglie. Un momento di incontro e confronto per giocare con tutta la famiglia dedicato a giocatori da 3 a 99 anni: bambini, adulti e appassionati.

Il motore di Partenoplay è costituito dalle decine di realtà ludiche napoletane e campane che quotidianamente aggregano e diffondono cultura ludica. Il GIOCO che Partenoplay raccoglie, è un’attività libera, attiva, condivisa, inclusiva, dedicata a stringere legami e fondare comunità durature. Il GIOCO è di volta in volta una lingua, una modalità, uno strumento, una possibilità, un obiettivo, ed è trasversale per età, provenienza, abilità, condizione sociale, credo religioso. Il GIOCO è la continua scoperta, anche dei propri limiti e la possibilità di superarli, da soli o in compagnia. Il gioco è un momento di crescita e condivisione e grazie all’Amministrazione Comunale di Napoli dal 2016 è una realtà che aggrega famiglie e rende migliori gli spazi urbani.

Nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 10.00 alle 17.00. Le attività sono aperte a tutti, solo su prenotazione alla pagina www.partenoplay.it fino ad esaurimento posti.

Ecco alcune delle attività di gioco presenti al Festival:

– Giochi da tavolo

– Giochi di ruolo

– Wargames storico- Giochi di legno

– Laboratori creativi

– Area autori di giochi e prototipi di nuovi giochi

– Costruzioni e mattoncini

– Rompicapo

– Scrabble e giochi di parole

– Scacchi

– Tornei

Tutto il programma con relativi partner, associazioni, case editrici e attività su www.partenoplay.it.

INFO E PRENOTAZIONI

Gli eventi e le attività sono gratuite, è possibile prenotare esclusivamente tramite form sul sito www.partenoplay.it da domenica 18.

La segreteria organizzativa del Festival:

Viviana Luongo e Luca CoppolaProgetto Una Città per giocare

3205776789 – info@unacittapergiocare.it