Ercolano – Grazie al favore del pubblico, per tutto ottobre prosegue “Una notte al Museo”- Apertura serale dell’Antiquarium e del Padiglione della Barca con approfondimenti sulle collezioni.

L’offerta del Parco Archeologico di Ercolano per il pubblico d’autunno è la proroga dell’evento “Una Notte al Museo”, ogni martedì e giovedì sera saranno eccezionalmente accessibili il Padiglione della Barca e l’Antiquarium, due tra gli spazi più suggestivi del sito. Un’opportunità unica per ammirare reperti straordinari in un’atmosfera serale, diversa e suggestiva. Per l’occasione, i partecipanti troveranno in loco un professionista del Parco disponibile per chiarimenti, curiosità e preziosi approfondimenti sulle collezioni.







Giorni e orari di apertura Una Notte al Museo

giorni

sito

orari di apertura

Martedì e giovedì

Padiglione della barca

Antiquarium

Dalle 20.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30).

Un patrimonio unico da scoprire.

Il Padiglione della Barca custodisce reperti che testimoniano l’intenso legame di Ercolano con il mare: argani, remi, corde, pesi e ami da pesca. Il fiore all’occhiello è la lancia militare, rinvenuta sull’antica spiaggia, un reperto eccezionale che probabilmente faceva parte della flotta inviata da Plinio il Vecchio in soccorso della popolazione durante l’eruzione del Vesuvio.

Accanto, l’Antiquarium si presenta come uno scrigno della vita quotidiana romana, di recente luogo di custodia di legni antichi carbonizzati, mobili, utensili e strumenti rimasti intatti per secoli. A completare il percorso, i preziosi Ori di Ercolano, simbolo del gusto e del lusso degli abitanti dell’epoca.

Informazioni utili ‘Una Notte al Museo’.

Biglietti: disponibili sul sito ercolano.coopculture.it e ercolano.cultura.gov.it

–Intero € 5

–Ridotto 18-25 anni € 2.00

–Gratuito per i minorenni (i minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto) e per tutti i soggetti che sono esenti a norma di legge

In occasione di “Una Notte al Museo”, parcheggi gratuiti disponibili presso:

–Scuola Rodinò (Via IV Novembre 43)

–Scuola Iovino Scotellaro (Traversa Via IV Novembre 28)

–Villa Favorita (Corso Resina 291)

Con l’autunno al Parco Archeologico di Ercolano entra in vigore l’orario di apertura invernale, dal 15 ottobre cancelli aperti dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30).

Diventa ancora più utile per godere al meglio della visita collegarsi al nuovo portale di Ercolano digitale e programmare dettagliatamente il percorso desiderato, senza dimenticare che il sito è sempre a disposizione con tanti contenuti multimediali per supportare visita o riflessioni successive all’esperienza diretta della città antica.

Biglietti di accesso al Parco disponibili sul sito ercolano.coopculture.it e ercolano.cultura.gov.it. Si ricorda che sono attivi abbonamenti e formule di visita agevolate, pensate per le famiglie e i giovani, che permettono di vivere il Parco tutto l’anno con grande flessibilità.