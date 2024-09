In occasione della “Giornata dell’Orgoglio Partenopeo” è stata ripristinata la targa, sita in via 7 settembre, apposta 4 anni fa dall’Amministrazione Comunale.

La giornata viene celebrata ogni anno il 30 settembre, in coincidenza con una delle “Quattro giornate di Napoli”, affinché, come si legge nella Delibera approvata nel 2020 “i napoletani possano ricordare con orgoglio i motivi per cui essere fieri della propria appartenenza identitaria.

L’obiettivo è di salvaguardare la memoria storica, valorizzare la cultura napoletana, riconoscere il valore di quanti hanno lottato per la difesa delle nostre terre e celebrare chi, attraverso le proprie imprese, porta in alto il nome di Napoli nel mondo”