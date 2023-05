Dopo 2 mesi di repliche in 7 regioni d’Italia, per un totale di 35 rappresentazioni tutte sold out, Francesco Paolantoni chiude a sorpresa la tournée del suo fortunato spettacolo dal titolo “O Tello o… io” l’1 giugno al Comunale di Benevento.

Un successo strepitoso quello di Francesco Paolantoni e del suo cast (Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete) per lo spettacolo “O Tello o… io”.

A suggellare una tournée da tutto esaurito poi anche Fabio Fazio e la sua trasmissione “Che tempo che fa”, intervenuti in diretta al Teatro del Fuoco di Foggia domenica 30 aprile durante la messinscena.







“Tournée esaltante in teatri straripanti di gente affettuosa e divertita, alla fine di ogni spettacolo ringraziamenti e apprezzamenti estremamente lusinghieri. Una soddisfazione per me sotto ogni punto di vista, da attore, scrittore e regista.

Una compagnia di attori meravigliosi, capaci di esaltare ogni singola battuta di un copione scritto anche per far divertire gli interpreti.

Una tournée che avrà il suo finale di stagione al Petruzzelli di Bari e poi a Benevento, per poi riprendere la stagione prossima in tutta Italia”, dichiara Francesco Paolantoni.