Napoli – La Cooperativa SIRE vi invita alla scoperta della mostra “I Gladiatori” in occasione della #NotteEuropeaDeiMusei che prevede l’ingresso simbolico al Museo ad un euro. L’esposizione, allestita nel Salone della Meridiana, raccoglie circa centosessanta opere che permettono di entrare nel mondo dei gladiatori, per scoprirne nascita ed evoluzione, quali erano le loro armi, la loro popolarità e la loro alimentazione, come si svolgeva la loro vita e quanto questi personaggi hanno influenzato la decorazione degli oggetti di vita quotidiana nei tempi antichi o hanno ispirato il mondo letterario, artistico e cinematografico in quello contemporaneo.

Fulcro della mostra sono sicuramente le armi, quasi cinquanta esemplari appartenenti al MANN, ma degni di nota sono anche i reperti che permettono approfondimenti sulle venationes (i combattimenti con e tra animali), sulle differenze dei più celebri anfiteatri della Campania, sugli scheletri provenienti da York e sulle scene di lotta tra gladiatori del Mosaico Pavimentale di Augusta Raurica, vicino Basilea.

PROGRAMMA

Appuntamento ore 19:15 sotto il porticato di fronte all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di auricolari)

ESCLUSO biglietto di ingresso : euro 1,00

il biglietto potrà essere acquistato a partire dalle 19:30

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it