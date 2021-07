Napoli – Campania, Trasporti. I dipendenti CLP: “preoccupati che passaggio ad altra azienda comporterà più di 100 esuberi”

“Dalle notizie pervenuteci in queste ore siamo venuti a conoscenza del fatto che ieri si è tenuta una importante riunione in Regione Campania tra le Commissarie Prefettizie della azienda CLP, i vertici di AIR ed EAV, i vertici istituzionali della Regione Campania durante la quale pare sia stato stabilito che per un eventuale passaggio di cantiere tra la CLP ed una nuova holding di trasporti pubblici saranno presi in considerazione solamente 340 dipendenti, a fronte di quasi 450 unità che oggi compongono la CLP. Si parla di più di 100 persone e famiglie che rischiano di restare a casa. Una previsione che non possiamo accettare e per la quale siamo fortemente preoccupati”.

È quanto fanno sapere in una nota i dipendenti della azienda che si occupa di TPL nel bacino casertano.