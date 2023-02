È stata inaugurata questa mattina presso Palazzo Roccella, sede del Palazzo dell’Arte di Napoli (PAN), alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, del Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, Marco De Paolis la mostra itinerante sulle stragi nazifasciste nella Guerra di Liberazione 1943 – 1945 dal titolo “Nonostante il lungo tempo trascorso…”.

La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 19 marzo, è organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa e dalla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Attraverso fotografie, documenti, narrazioni orali, schede storiche e videofilmati, la mostra ha lo scopo di illustrare e far conoscere una pagina importante della storia nazionale, quella dei crimini nazifascisti commessi in Italia e all’estero sulla popolazione civile e sui militari italiani, nell’imminenza e dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

La mostra è suddivisa in quattro sezioni. La prima sezione è dedicata ai crimini di guerra militari. La seconda ai crimini di guerra commessi in Italia sulla popolazione civile, la terza ai deportati con postazioni e mappe interattive dei principali luoghi di internamento e deportazione, immagini, date ed eventi. La narrazione espositiva si chiude con una sezione dedicata ai processi celebrati nei tribunali militari italiani contro i crimini di guerra tedeschi dal dopoguerra ad oggi (1949-2013).

La mostra resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi dalle 09:30 alle 20:30 con ingresso a Palazzo Roccella da Via dei Mille n. 60.

“È’ una mostra molto importante che rappresenta una parte della storia del nostro Paese ma anche una testimonianza che riguarda Napoli e l’area metropolitana. Un’esposizione che propone momenti di molto bui della nostra storia, grandi sacrifici, sofferenza e perdita di vite umane, ma anche la risposta della popolazione e delle forze militari rimaste fedeli contro gli occupanti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il Sindaco ha ricordato che la mostra arriva a Napoli proprio nell’anno in cui si celebreranno gli Ottant’anni delle Quattro Giornate di Napoli, evento che sarà ricordato con una serie di iniziative ”significative” realizzate dall’amministrazione con il coinvolgimento delle istituzioni civili e militari. “Napoli – ha aggiunto Manfredi – è sempre stata città della libertà e che ha avuto la capacità di rispondere ai soprusi”.

Una mostra che per il primo cittadino di Napoli ha un sapore particolare perché – come ha lui stesso ricordato – il nonno fu coinvolto negli eventi di Nola e dunque “per me e la mia famiglia è sempre un momento di grande emozione e di partecipazione”.