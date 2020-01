Torre del Greco – A due settimane dalla chiusura dell’ampio programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura di Torre del Greco, è giunto il momento di tracciare il bilancio di “Natale da Favola”.

Una kermesse che ha visto andare in scena oltre 60 manifestazioni distribuite su tutto il territorio cittadino, coinvolgendo grandi nomi del firmamento artistico nazionale e soprattutto numerose associazioni locali.

Fare il punto su come è andata ma anche iniziare a porre le basi per i prossimi eventi che vedranno la città protagonista sotto l’aspetto culturale: con questo intento dunque è stata convocata la conferenza di chiusura della kermesse, conferenza alla quale parteciperanno tra gli altri il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, e l’assessore alla Cultura e agli Eventi , Enrico Pensati. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 15.30 presso l’aula consiliare di Palazzo Baronale.

Per l’occasione sono state invitate tutte le associazioni che hanno preso parte al ricco cartellone di eventi “Natale da Favola” che per un mese ha allietato le scorse feste dei torresi, con il coinvolgimento anche di diverse persone giunte da fuori città, richiamate dalle proposte culturali realizzate con il sostegno dell’amministrazione comunale.