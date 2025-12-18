Vico Equense – Vico Equense si prepara a vivere una delle serate più attese del Natale. Giovedì 19 dicembre, dalle ore 19 alle 24, il centro cittadino si trasformerà in una grande isola pedonale, animata da musica, spettacoli, cultura e shopping, per un evento che supera il semplice acquisto e diventa esperienza condivisa.

L’iniziativa, dal titolo “#NataleaVicoEquense, quando lo shopping diventa un’esperienza”, promosso dalla Città di Vico Equense, da Aicast e Acove Vico Equense e finanziato dalla Camera di Commercio di Napoli, ha l’obiettivo di far trasformare una serata di shopping con negozi aperti fino a mezzanotte e una lotteria speciale “Spendi a Vico e Vinci” dedicata a chi effettuerà acquisti presso le attività commerciali della città. In palio un soggiorno in una capitale europea, a suggellare il legame tra commercio locale e visione europea e mondiale del territorio.







Ma il 19 dicembre non sarà solo shopping. Le strade e le piazze di Vico Equense diventeranno un palcoscenico diffuso, grazie a un programma ricco e trasversale, pensato per tutte le età.

A partire dal pomeriggio, Piazzale Siani ospiterà animazione natalizia con artisti di strada. Alle ore 17.30 è in programma un momento di varietà con il cabarettista Vito Lasala, capace di coinvolgere il pubblico con ironia e leggerezza.

Alle ore 18, presso il Palazzo Storico Comunale, spazio alla cultura con la presentazione del libro “Un dipinto di stelle” di Vincenzo Rossano, un appuntamento che unisce letteratura e identità, nel cuore istituzionale della città.

La musica sarà protagonista della serata: alle ore 19, sempre al Palazzo Storico Comunale, il concerto “Jazz a Vico” accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra jazz e canzone d’amore napoletana. Parallelamente, diversi punti musicali animeranno le vie del centro, creando un’atmosfera viva e continua.

Il momento clou è atteso alle ore 21 in Piazza Umberto I, con il concerto di Mr. Hyde, special guest Emiliana Cantone, per un live che promette energia, partecipazione e grande coinvolgimento popolare.

A mezzanotte, infine, l’estrazione speciale della lotteria “Spendi a Vico e Vinci”, che chiuderà simbolicamente una serata pensata per sostenere il commercio locale, valorizzare il centro urbano e rafforzare il senso di comunità.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto trasformare il centro cittadino in uno spazio vivo, aperto, partecipato, dove le famiglie, i giovani e i visitatori possano sentirsi parte di una comunità che accoglie e che crede nel proprio futuro. Sostenere il commercio locale significa sostenere il lavoro, l’identità e la vitalità della nostra città. Farlo attraverso cultura, musica e spettacolo vuol dire ribadire che Vico Equense è un luogo che investe nelle relazioni, nella bellezza e nella qualità della vita urbana”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.

“Crediamo profondamente nel valore delle relazioni, nel rapporto diretto con le persone, nella forza di un centro cittadino vissuto e condiviso. E questo evento nasce con questo spirito: premiare chi sceglie il commercio di prossimità e, allo stesso tempo, offrire un’esperienza fatta di musica, cultura e calore umano. Vedere le strade animate, le vetrine accese fino a tardi, le famiglie passeggiare e fermarsi ad ascoltare un concerto o uno spettacolo è la conferma che questa è la direzione giusta. Il 19 dicembre sarà una festa per tutti, costruita insieme, con orgoglio e partecipazione”, ha continuato Margherita Aiello, rappresentante dei commercianti di Vico Equense.