Il Natale a Torre del Greco è sempre più ricco, con attenzione rivolta in particolare ai bambini. Accanto alle iniziative ufficializzate nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e l’ufficio Cultura del dirigente Gaetano Camarda hanno pensato ad altre due manifestazioni che puntano ad allietare ulteriormente le festività per i più piccoli.







Ad essere coinvolti saranno due “polmoni verdi” della città: la villa comunale Ciaravolo e il parco di Villa Macrina. La struttura di corso Vittorio Emanuele ospiterà “La magia del Natale”, con appuntamenti dalle 16 alle 20 e con un appendice mattutina dalle 10 alle 13 nei fine settimana. Si parte da domenica 21 a martedì 23 dicembre con “Le favole di Natale”. A seguire, sarà la volta de “Le favole delle principesse” dal 27 al 30 e “Le favole della befana” da sabato 3 a lunedì 5 gennaio. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.

Ingresso gratuito anche nella dimora vesuviana di via Nazionale, dove è in programma “Il Natale dei bambini”, con orario mattutino dalle 10 alle 13. Primo appuntamento sabato 20 e domenica 21 dicembre con “Christmas Circus”, uno spettacolo che unisce la magia del circo alla poesia del teatro, in cui riscoprire la gioia delle feste e la meraviglia dell’infanzia attraverso la mimica, il corpo e la fantasia. Martedì 23 dicembre sarà la volta de “Il gran giorno di Babbo Natale”: oltre a Santa Claus ci saranno Natalina, gli elfi e soldatini che accoglieranno i più piccoli per una giornata fatta di magia e divertimento. Per chiudere “Eroi in festa”, sabato 27 e domenica 28 dicembre: balli di gruppo, spettacoli di bolle giganti e un coinvolgente musical con supereroi e personaggi delle favole.

Le due iniziativa vanno a sommarsi a quelle già programmate: è partita lo scorso fine settimana la rassegna “Itinerari religiosi natalizi”, mentre i concerti in piazza Santa Croce sono previsti per il 27 dicembre (ore 20, That’s Napoli in Christmas Show), il 28 (ore 19, Serena Autieri) e il 30 dicembre (ore 20, Nostalgia 90). Inoltre, dal prossimo fine settimana è prevista anche l’animazione di “Strade in festa”. Restando alle iniziative all’aperto, vanno infine ricordati gli appuntamenti con il presepe vivente della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo (dalle 18.30 alle 22): le rappresentazioni sono previste per il 27 e 28 dicembre e per il 2, 3 e 4 gennaio.