Napoli – Napoli si prepara a vivere un fine settimana pieno di emozioni e colori a Città della Scienza, dove la curiosità incontra il sentimento e l’allegria. Il weekend del 14 e 15 febbraio 2026 promette di incantare visitatori di ogni età con un programma che fonde il rigore della ricerca al calore della festa.

Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, il Museo celebra “L’Amore è una Scienza”, un invito a scoprire come chimica, biologia e fisica sappiano spiegare anche i battiti del cuore più intensi. Attraverso laboratori interattivi, i più piccoli potranno esplorare la forza dei piccoli gesti con le “Formiche innamorate”, decifrare i codici dell’affetto nel “Pixel Love” o illuminare i propri sentimenti creando circuiti scintillanti nei “Cuori di Luce”. Il culmine della giornata sarà lo speciale Science Show delle ore 13.00, un viaggio affascinante tra le forze invisibili e i legami indissolubili che uniscono gli esseri viventi.







Domenica 15 febbraio l’atmosfera cambia pelle per trasformarsi in un esplosivo “Carnevale della Scienza”, una festa travolgente fatta di maschere, trampolieri e scoperte sorprendenti. Per l’intera giornata, Città della Scienza diventerà un laboratorio a cielo aperto dove i bambini potranno trasformarsi in maestri del mimetismo, giocare con la magia dei colori o dare vita a simpatiche marionette a dita. Gli amanti dello stupore non potranno perdere gli spettacolari show dedicati agli elementi della natura, dove l’elettricità diventa visibile e la chimica accende la meraviglia in un gran finale interattivo. Una giornata speciale per tutte famiglie: un invito a lasciarsi travolgere dalla conoscenza che si veste in maschera.