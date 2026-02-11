Ercolano – Dopo i risultati positivi della prima edizione nel 2025 (oltre 1000 presenze in una sola giornata), l’Associazione Nuovo Progetto Ercolano APS, realtà nata nel 2015 e fortemente operativa sul territorio di Ercolano, con un indirizzo specifico nella realizzazione di attività aggregative e di rilancio del territorio, guidata dal dottor Nicola Florio, appassionato del settore, che da anni promuove l’hobby del modellismo ferroviario, vede lo stesso essere la guida di un’iniziativa che vuole di fatto avvicinare giovani e meno giovani ad una passione che riesce ancora a costruire comunicazione ed interazione tra le persone, in un’epoca di estrema innovazione digitale.

L’appuntamento è per Domenica 15 Febbraio dalle ore 9 alle ore 15 nella splendida location del Museo Archeologico Virtuale, dove vari espositori provenienti da diverse città della Campania, troveranno spazio per la presentazione di miniature e plastici.







“La volontà di voler ripetere l’iniziativa – precisa Florio – è dovuta dalla necessità di accendere riflettori positivi sul nostro territorio, in un clima dove lo stesso sembra sempre penalizzato da un contesto sociale avverso”.

Da ex amministratore attento alle iniziative culturali e positive promosse sul territorio, Ciro Santoro, ribadisce e sottolinea quanto siano “indispensabili questi momenti di aggregazione, che possono solo migliorare l’integrazione tra i giovani attraverso l’esperienza di chi con passione e cura ha portato avanti una passione, tanto da poter auspicare il passaggio di un testimone a giovani leve e far si che gli stessi giovani trovino nelle vecchie passioni gli stimoli oramai persi dall’uso della tecnologia”.