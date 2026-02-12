Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori, il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco con la collaborazione della locale Polizia Municipale ha condotto una mirata operazione di controllo sul territorio.







L’attività è stata svolta al mercato rionale di Torre del Greco, dove gli ispettori hanno verificato la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ittici posti in vendita.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate irregolarità presso 4 attività commerciali che hanno portato all’elevazione di verbali di contestazione amministrativi per un totale di 6.000 euro, e il sequestro di prodotto ittico di varia natura (Spigole, Pesce Spada, Polpi e Merluzzi), posti in vendita al pubblico privi di etichettatura, necessaria a garantirne la tracciabilità e l’informazione al cittadino, per un totale di circa 350 Kg.

L’importanza dell’etichetta e dei cartelli di vendita è fondamentale poiché sono gli strumenti principali di informazione per i consumatori riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto destinato al commercio.

Per i prodotti ittici, infatti, il cittadino, al fine di una piena consapevolezza e sicurezza per le proprie scelte alimentari, ha diritto di conoscere, oltre alla denominazione puntuale della specie e il metodo di produzione (pescato o allevato), anche l’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio fresco, decongelato, ricongelato, surgelato, affumicato ect).

L’attività di contrasto alla pesca illegale, proseguirà, sotto lo stretto coordinamento della Direzione Marittima della Campania, per garantire la salvaguardia delle specie ittiche e dell’ecosistema marino, nonché la tracciabilità del prodotto ittico in tutte le fasi della commercializzazione a garanzia del consumatore.