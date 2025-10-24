L’artista Mario Amura porta la magia dei fuochi d’artificio di Capodanno nel Golfo di Napoli al Maximall Pompeii con “Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience”. Un progetto fotografico corale che trasforma lo spettacolo pirotecnico in “dipinti fotografici”, catturando la luce e il colore che illuminano il cielo notturno.







Sabato 25 ottobre, alle ore 11, il Cinema Nexus del MaxiMall ospiterà un incontro con Mario Amura. L’artista guiderà i visitatori alla scoperta della genesi del progetto e della sua tecnica unica, sviluppata in oltre quindici anni, per immortalare la bellezza dei fuochi d’artificio. Video d’arte sui maxi-schermi, esperienze interattive e 17 opere di grande formato creeranno un’occasione per condividere l’incredibile spettacolo del cielo notturno che si trasforma in un’immensa tela.

A seguire, alle ore 12, sempre al Cinema Nexus, sarà proiettato il documentario “Napoli Explosion”. L’evento vedrà la partecipazione di Mario Amura, della Dott.ssa Rosanna Romano (Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania) e del Sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo. Un’opportunità imperdibile per approfondire gli aspetti artistici e territoriali del progetto. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per tutta la mattinata, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite alla mostra “Napoli Explosion – Oplonti Interactive Experience”, allestita negli spazi del MaxiMall Pompeii. Le prenotazioni sono disponibili su Eventbrite.