Napoli si prepara ad accogliere la nuova edizione della City Half Marathon, che si terrà domenica 23 febbraio prossimo.

La gara si svolgerà su un percorso di 21 chilometri e 97 metri, con partenza e arrivo in viale Kennedy.

Questo evento rappresenta un punto di riferimento per il running nazionale e internazionale, vantando il primato dei record italiani sia maschile che femminile.







Lo scorso anno, infatti, Sofiia Yaremchuk ha fermato il cronometro a 1h08’27”, stabilendo il nuovo primato nazionale femminile, mentre nel 2022 Yemaneberhan Crippa aveva stabilito quello maschile, tuttora imbattuto, con 59’26”.

L’edizione 2024 è stata, nel complesso, particolarmente veloce: il 30% dei 4.600 partecipanti giunti al traguardo ha registrato un nuovo personal best.

Ma la Napoli City Half Marathon non è solo la gara ideale in cui professionisti e runner amatoriali possono migliorare il proprio personale, è anche un’occasione unica per correre immersi in uno scenario mozzafiato.

Infatti, il percorso, che si snoda attraverso i luoghi più iconici della città, da viale Kennedy al Lungomare di via Caracciolo, fino a piazza Municipio, offre un’esperienza che è al tempo stesso sportiva, turistica e culturale.

I partecipanti correranno tra bellezze artistiche e storiche, immersi in un’atmosfera che solo Napoli sa offrire.

L’obiettivo della manifestazione è ambizioso: consolidare il ruolo che la City Half Marathon occupa nel panorama continentale della mezza maratona e avviarsi a grandi passi verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Sono quasi 6mila gli atleti già iscritti, ma l’onda sembra andare nella direzione dei 7mila partecipanti, il 60% dei quali provenienti dall’estero, in rappresentanza di più di 50 nazioni: su tutte, fino ad ora, Repubblica Ceca (481 iscritti), Francia (357), Gran Bretagna (238), Polonia (235); un centinaio di atleti proviene dagli Stati Uniti, altri da ancora più lontano, come Giappone e Brasile.

Per accogliere nel migliore dei modi atleti e accompagnatori, il Comune ha previsto un servizio per i turisti che andrà ad integrare i quattro infopoint sempre attivi tutti i giorni, dalle 10 alle 19, in piazza del Gesù, via Cesario Console (angolo piazza del Plebiscito), via Morghen e stazione marittima.

In parallelo con la gara competitiva, si svolgeranno iniziative per la solidarietà e l’inclusione.

Si parte sabato 22 febbraio con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo che si svolge su un percorso da circa 2 chilometri.

Ci sarà anche un partecipante d’eccezione: Boris Becker, ex numero 1 del tennis mondiale che, prima della passeggiata, si ritaglierà anche un momento per parlare con i giovani e le famiglie presenti.

Napoli Running sostiene, attraverso il suo progetto Charity per la Family Run&Friends, i progetti a favore dell’ospedale pediatrico di Santobono.

Domenica, poi, si svolgerà anche un’altra prova non competitiva, la Staffetta Charity Program, cui si partecipa a coppia.

Il primo frazionista percorrerà 10 chilometri, il secondo i restanti 11,097. Il programma della staffetta va, però, oltre la gara e punta dritto al tema dell’attenzione verso i più deboli, coinvolgendo tutti i runner nella corsa alla solidarietà grazie all’adesione delle organizzazioni no profit.

Un’altra novità importante dell’edizione 2025 è l’impegno verso la sostenibilità ambientale: nei punti ristoro lungo il percorso della mezza maratona ci saranno bicchieri biodegradabili e riciclabili in luogo di quelli di plastica monouso.