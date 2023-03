La regina delle mele è campana. La sua produzione e la vendita hanno fatto registrare un aumento del 10% rispetto allo scorso anno.

Stiamo parlando della mela annurca che sarà protagonista di un evento in programma per domenica 26 marzo dalle 9 alle 18,30 in piazza Dante, a Napoli.

Dalla collaborazione tra il Consorzio Melannurca Campana Igp e Coldiretti Napoli è nato “M di Melannurca”.







L’evento è rivolto prevalentemente ai ragazzi ma coinvolgerà anche le famiglie e il mondo della scuola.

L’evento è promosso per attrarre l’interesse sulle numerose proprietà della Melannurca Campana Igp, per promuovere e valorizzare il territorio campano area di produzione.

Valore aggiunto sarà dato anche e soprattutto dai laboratori che saranno realizzati da Slow Food.

Appuntamento, quindi, per domenica prossima pomeriggio in una delle più belle piazze partenopee.