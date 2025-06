Tutto è pronto per la XIX edizione del Napoli Pride, l’attesissimo evento che, ancora una volta, vede la co-organizzazione del Comune di Napoli e del Comitato Napoli Pride.

La manifestazione si conferma un appuntamento fondamentale per la città, promuovendo i valori di antidiscriminazione e la difesa dei diritti civili.

Il corteo prenderà il via sabato 5 luglio da Piazza Municipio, con il concentramento fissato per le ore 16:30 e sfilerà per le strade della città fino a Piazza Dante, dove, dopo gli interventi delle istituzioni, avrà inizio lo Star Show.







L’evento, sotto la direzione artistica di Diego Di Flora, ospiterà oltre 20 artisti di calibro nazionale e internazionale.

Madrina di questa edizione sarà la cantante Gaia.

Ad anticipare il corteo, dal 28 giugno al 4 luglio, si terrà la terza edizione del “Pride Park” presso il Real Albergo dei Poveri. Una settimana ricca di eventi artistici, culturali e aggregativi, pensati per coinvolgere la cittadinanza e creare momenti di condivisione e riflessione.

“Il Napoli Pride rappresenta un baluardo di Pace e difesa dei diritti nella nostra città, il primo pride nel Sud Italia che dal 1996 tutela e difende, insieme al Comune e alle Istituzioni locali, i valori di antidiscriminazione e difesa dei diritti previsti dalla nostra Carta Costituzionale”, dichiarano le associazioni del Napoli Pride 2025.

“Una manifestazione, come sempre, aperta a tutte le istanze della città, luogo dove tutte, tutti e tutt* possono sentirsi liberi di esprimersi pienamente.”

A tal proposito, come ogni anno, il Napoli Pride avrà, a fine interventi istituzionali, una fase di open mic (microfono aperto), dove previa registrazione sarà possibile intervenire portando le proprie istanze.

“L’Amministrazione Comunale è sempre sensibile al rispetto delle persone e pronta ad intervenire per contrastare qualunque forma di discriminazione per tutelare, in ogni modo e con ogni mezzo consentito, i diritti civili fondamentali dell’essere umano” così l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante “e oggi più che mai è necessario con determinazione, manifestare, diffondendo un messaggio di inclusione, di rispetto, di cura e di difesa dell’essere umano”.

Tutti i dettagli organizzativi saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà il giorno 3 luglio alle ore 12 in Sala Giunta alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi.