Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.







In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Lungo Giardino del Carmine, hanno notato sopraggiungere uno scooter condotto da un giovane; lo stesso, dopo aver parcheggiato il mezzo e aver prelevato una busta dal sottosella, si è diretto, con fare guardingo, all’interno di un appartamento sito al piano terra; gli agenti hanno, altresì, notato dagli infissi aperti che l’uomo stava nascondendo la busta appena prelevata, in un mobile sito nelle immediate vicinanze di un balcone.