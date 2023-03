Piazza Mercato a Napoli accoglie l’imponente scultura “Key of Today” dell’artista italo-albanese Milot, realizzata in collaborazione con JeanWolfe di Los Angeles e l’azienda Metal Kostruksion Vata.

L’opera sarà esposta per tre mesi in Piazza Mercato, luogo simbolico scelto dall’artista per la sua storia.

Alta dieci metri e larga venti, “Key of Today” è realizzata in acciaio corten e vuole essere un messaggio di speranza in un periodo difficile, un segno universale di rispetto reciproco tra le persone e un incoraggiamento a superare paure individuali e collettive, incertezze e dubbi. L’opera simboleggia la vita, la rinascita di una società aperta al dialogo e alle potenzialità di tutti, esortando a eliminare barriere, pregiudizi e meccanismi che ostacolano la realizzazione dei desideri.







L’artista ha sottolineato “l’importanza del dialogo e della comunicazione in una società soffocata dall’incomunicabilità e dalla ricerca di una nuova identità. La chiave, come oggetto, non ha il semplice scopo di “aprire”, ma simboleggia l’apertura di tutto, senza luoghi chiusi, come strumento per trovare la giusta “via” per ogni essere umano”.

Intervenuti all’inaugurazione, insieme all’artista, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e gli Assessori Teresa Armato e Maura Striano.

“È la chiave dell’accoglienza e della relazione tra i popoli – ha evidenziato il Sindaco Manfredi – con un grande riferimento al Mediterraneo, ma si tratta chiaramente di un messaggio globale. Abbiamo accolto quest’installazione di Milot, che è un grande artista internazionale, e Napoli è la prima città del mondo che accoglie quest’opera che poi girerà tutti i continenti e con essa parte un messaggio forte da Napoli, di unità dialogo e fratellanza tra i popoli.

Napoli è una città di grande capacità, anche culturale, di grande talento e di grande creatività, adesso la nostra sfida è fare in modo di canalizzare questa grande creatività in un momento positivo per il territorio e di renderla un fattore di crescita per tutta la nostra comunità”.