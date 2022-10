Sarà imperdibile il concerto di Fabio Concato che farà tappa a Napoli a novembre.

Il noto quanto amato artista si esibirà al Teatro Troisi di Napoli offrendo ai suoi spettatori un grande momento a base di musica italiana d’autore. Concato, infatti, guiderà il pubblico in un viaggio ricco e carico di emozioni e ricordi, esibendosi in brani della prima ora fino a quelle recenti ed attuali.

Lo spettacolo è in programma il 4 ed il 5 novembre presso il Teatro sito in via Giacomo Leopardi.