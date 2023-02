Al Museo di Pietrarsa si celebra l’amore, quello vero: nel giorno di San Valentino il sito culturale offre alle coppie un’occasione tutta vivere e da non perdere.

Il 14 febbraio, infatti, a partire dalle ore 19, sarà possibile fare ingresso in coppia, rigorosamente vestiti in abiti da sera eleganti, e prendere parte all’evento che avrà come protagonisti la letteratura, la cultura, il romanticismo e gli amori più noti.

In poche parole, Pietrarsa si trasformerà in una location speciale dove si parlerà d’amore, in tutti i colori e tutte le forme.

Per partecipare ci saranno due turni, uno alle 19 e uno alle 20.15 e sono previsti spettacoli itineranti ed aperitivo.

La mattina, invece, due ingressi al Museo nazionale avranno il costo di uno solo.

Insomma, nel giorno più atteso dagli innamorati il Museo Nazionale ha deciso di stupire ancora una volta.

Per info e prenotazioni: 3792377322 – 3898729750 – info@mens-lab.it