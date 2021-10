Ercolano – Inaugura Giovedi 28 Ottobre alle ore 18.30, alla presenza dell’artista la mostra COLORS, personale

del Maestro incisore modenese Adriano Venturelli. Sarà la location del Resort IL SAN

CRISTOFORO di Ercolano in provincia di Napoli ad ospitare una cinquantina di opere di piccole,

medie e grandi dimensioni alle quali Venturelli lavora dal 2015, incentrando la propria ricerca

pittorica su diverse tematiche sociali.

Le opere che verranno presentate sono la risposta in chiave artistica dopo l’attentato al Bataclan a

Parigi commesso da spietati jihadisti il 13 novembre 2015.

Il Maestro attraverso la forza del colore e l’eternità dell’arte risponde con la sua “arma” dedicando al

più recente COVID-19 e alle giornate internazionali come ad esempio al 25 novembre (giornata

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) al 2 Ottobre (giornata

internazionale della nonviolenza), al 27 gennaio (giorno della memoria), al 20 marzo (giornata

internazionale della felicità) i suoi lavori, che partendo dalla città di Ercolano raggiungeranno altre

località in Italia e all’estero.

Dice Venturelli: “io sono un artista e come tale amo esprimere i miei pensieri ed emozioni attraverso

l’uso della pittura, con questo mezzo è mia intenzione reagire contro questi assassini con proiettili di

colori…. molti, moltissimi proiettili, uso una mitragliatrice di pennelli per moltiplicarne le infinite

tonalità, partendo dai primari, rosso, giallo, blu, per poi arrivare ai secondari, arancio verde viola…

e così con tutte le infinite varianti possibili. È mia preghiera sperare di uscire il prima possibile

dall’incubo di tutte le violenze per il bene di tutta l’umanità. Vorrei così con le mie opere della serie

COLORS lanciare un segno di fiducia, di calore-colore, di fratellanza rinnovata, pace e

nonviolenza”.

Il Maestro d’Arte, Adriano Venturelli, afferma “La vita è un dono miracoloso” e ha deciso di reagire

contro la violenza, con proiettili di colori. Le sue opere d’Arte sono state apprezzate da Tara Gandhi

come intento universale di un nuovo modo di parlare di Pace.

Distratti dalle tecnologie e dagli eventi che senza sosta colpiscono il mondo, la mostra del Maestro

assume i connotati di una possibile redenzione per tutti gli errori ideologici, sociali e morali che la

società ha commesso negli ultimi secoli proponendo un urgente riscatto senza biglietto di ritorno.

L’evento si affiancherà coraggiosamente al pensiero del Mahatma Gandhi, illuminato precursore

della nonviolenza, con contributi video, commentati e approfonditi per riempire di COLORS e di

Oceanica Pace i nostri cuori.

L’esposizione, che gode del patrocinio del Comune di Ercolano è visibile fino a domenica 31 ottobre

2021.

Il San Cristoforo Resort,

Via Benedetto Cozzolino, 29/H 80056, Ercolano (Na)

Dal 28 ottobre al 31 ottobre 2021