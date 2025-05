Moda in Musica: kermesse per mettere in contatto il mondo della moda con quello artistico e musicale 🗓

È stata presentata nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la seconda edizione di “Moda in Musica”, l’evento, in programma da lunedì 19 a giovedì 22 maggio, che si avvale del patrocinio morale del Comune di Napoli e che metterà in contatto il mondo della moda e quello artistico/musicale, coinvolgendo scuole, istituzioni e aziende, organizzato da OggiScuola e dal Segretario Generale del Sindacato autonomo FederIstruzione, Antonio Scarpellino. La manifestazione si svolgerà presso il Maschio Angioino , nelle storiche sale degli Angeli e dei Baroni, e si propone di orientare gli studenti verso scelte professionali consapevoli. Lunedì 19 maggio nella Sala degli Angeli del Maschio Angioino sarà inaugurata la mostra di sculture del maestro Mario Mendoza, pittore, scultore e ceramista di richiamo internazionale.



Giovedì 22 maggio alle ore 16,00 presso la Sala dei Baroni avrà luogo la sfilata , l’evento clou di “Moda in Musica” a cui parteciperanno l’IS “Bernini De Sanctis” di Napoli, l’IIS “San Benedetto” di Cassino e l’ISIS, l “Isabella d’Este Caracciolo” di Napoli e il corso di fashion design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli coordinato dalla prof.ssa Maddalena Marciano. La sfilata dell’Accademia di Belle arti è organizzata dalla prof.ssa Franca Corrado Docente di Fashion design in collaborazione con i docenti Angelina Terzo (docente di Couture) e Kriss Barone (docente di Fashion Styling e trucco”. Potrebbe anche interessarti:

Sfilerà EVALAB, in mostra gli abiti d'alta moda di Bencivenga, gli accessori di Ledeff e le calzature di Michelle Morelli della designer Carolina Cuomo.