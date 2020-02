Il prossimo sabato 22 Febbraio, alle ore 20, presso l’Auditorium “Ponte Morandi”, Complesso della Santissima Trinità di Torre del Greco, si terrà la “Messa di Gloria, in fa maggiore” ( per tenore, coro e pianoforte), in occasione della Scomparsa dei Aniello Fortunato, poliedrico ed amato artista torrese, scomparso un anno fa.

Nella mattina dello stesso giorno, inoltre, alle ore 9.00, verrà celebrata una Messa in suo suffragio, presso la Chiesa del SS. Sacramento e S. Michele Arcangelo.

Scenografo, attore teatrale, pittore, scultore e incisore, Fortunato ha lavorato attivamente per numerose edizioni della “Festa dei Quattro Altari”, come progettista e realizzatore di Altari dipinti e tappeti. Suo, tra le tante altre opere per la nostra città, il ciclo di tele dedicate a San Vincenzo Romano.

Marika Galloro