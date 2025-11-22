Il fascino delle casette di legno, le melodie degli artisti di strada e delle street band, le luce e i colori del Natale, i sapori e i profumi dell’area food con la presenza dei principali produttori di eccellenze dell’enogastronomia campana, faranno vivere ai visitatori un viaggio unico tra immaginazione e realtà.







Dal 29 novembre al 6 gennaio 2026 il tanto atteso mercatino del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è pronto a far vivere la magia delle festività a grandi e piccini coniugando cultura, tradizione e storia.

La partecipazione ai Mercatini di Natale di Napoli è l’occasione per scoprire il patrimonio storico-culturale del museo e dove è nata la storia delle ferrovie italiane. L’intera area museale, che si estende su una superficie di circa 36.000 metri quadrati, è composta da sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli, e al cui interno è custodita una collezione unica: 55 mezzi tra locomotive a vapore, carrozze e “Littorine”, cimeli ferroviari, modellini di treni e il grande plastico “Trecentotreni” lungo 18 metri e largo 2.

Ai più piccoli sarà riservato un programma specifico con attività ludico/didattiche, tra cui la visita alla “Letterina postale” ed alla casa di Babbo Natale, tanti spettacoli ed attività per trascorrere una giornata super!