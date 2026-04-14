Torre del Greco – Focus sulla salute al Circolo Nautico Torre del Greco. È il senso dell’iniziativa in programma venerdì 17 aprile, quando dalle ore 17 si terrà un incontro sulla “medicina di genere” dal titolo “Un approccio diverso, una marcia in più”. Con la moderazione di Michela Farro e dopo i saluti di Gianluigi Ascione, interverranno tre esperti che approfondiranno l’argomento: si tratta di Anna Aurilia, Emilia Palomba e Mariella Tagliamonte.

Ma che cos’è la medicina di genere? Si tratta di un approccio interdisciplinare che studia l’influenza del sesso biologico e del genere socio-culturale sullo stato di salute e di malattia. Non è una branca separata, ma mira a personalizzare prevenzione, diagnosi e terapie per uomini e donne, considerando le differenze in sintomi e risposta ai farmaci. L’obiettivo è dunque garantire l’appropriatezza e la personalizzazione delle cure, superando il modello “unisex” che spesso ha privilegiato il corpo maschile nella ricerca scientifica. Ci sono casistiche specifiche che fanno emergere come malattie cardiovascolari, tumori e malattie autoimmuni si manifestano e reagiscono alle terapie in modi diversi tra uomo e donna.





