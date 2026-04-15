Napoli – La compagnia di navigazione Grimaldi Lines è alla ricerca di personale per i seguenti profili

Addetto alle Pulizie

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– Aiuto Cuoco

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– Apprendista Elettricista

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– Barista

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– Cameriere

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– Idraulico di Bordo

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– Manutentore di Bordo

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– Mozzo

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– Pizzaiolo

Dettagli dell’offerta e requisiti:







Esperienza: Per partecipare alla pre-selezione non è richiesta esperienza pregressa.

Sede di lavoro: Nel caso di assunzione, l’attività lavorativa sarà svolta in navigazione.

Disponibilità: Si richiede disponibilità a trasferte di durata superiore ai 2/3 mesi.

Libretto di navigazione: Per essere selezionati è necessario essere in possesso del libretto di navigazione; coloro che ne sono sprovvisti potranno comunque candidarsi e ricevere dall’azienda assistenza ai fini dell’ottenimento dello stesso.

Calendario delle PRE – SELEZIONI:

NAPOLI – 7 MAGGIO Presso il Centro Direzionale. (La sede specifica sarà comunicata successivamente ai soli profili interessati).

SALERNO – 13 MAGGIO Presso il CPI di Salerno, in Via Generale Clark, 103.

Modalità di partecipazione:

Per partecipare clicca o copia il seguente link: https://forms.office.com/e/LeVGgnHSMV

All’interno del form di registrazione, dovrà necessariamente scegliere una sola delle due date/location (Napoli o Salerno) per sostenere il colloquio.

Il giorno indicato, il candidato dovrà presentarsi munito di Curriculum Vitae.