Napoli – La compagnia di navigazione Grimaldi Lines è alla ricerca di personale per i seguenti profili
- Addetto alle Pulizie
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- Aiuto Cuoco
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- Apprendista Elettricista
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- Barista
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- Cameriere
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- Idraulico di Bordo
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- Manutentore di Bordo
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- Mozzo
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- Pizzaiolo
Dettagli dell’offerta e requisiti:
Esperienza: Per partecipare alla pre-selezione non è richiesta esperienza pregressa.
Sede di lavoro: Nel caso di assunzione, l’attività lavorativa sarà svolta in navigazione.
Disponibilità: Si richiede disponibilità a trasferte di durata superiore ai 2/3 mesi.
Libretto di navigazione: Per essere selezionati è necessario essere in possesso del libretto di navigazione; coloro che ne sono sprovvisti potranno comunque candidarsi e ricevere dall’azienda assistenza ai fini dell’ottenimento dello stesso.
Calendario delle PRE – SELEZIONI:
NAPOLI – 7 MAGGIO Presso il Centro Direzionale. (La sede specifica sarà comunicata successivamente ai soli profili interessati).
SALERNO – 13 MAGGIO Presso il CPI di Salerno, in Via Generale Clark, 103.
Modalità di partecipazione:
Per partecipare clicca o copia il seguente link: https://forms.office.com/e/LeVGgnHSMV
All’interno del form di registrazione, dovrà necessariamente scegliere una sola delle due date/location (Napoli o Salerno) per sostenere il colloquio.
Il giorno indicato, il candidato dovrà presentarsi munito di Curriculum Vitae.