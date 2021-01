È nata una splendida collaborazione con il famoso soprano Maria Pia Garofalo che, affascinata dai gioielli di Lucia Vitiello, ha scelto di firmare la “Linea Opera” una serie di preziosi in cammeo sardonico.

“Da un incontro di due anime dedite all’arte – afferma Lucia Vitiello – è nata Linea Opera una serie di gioielli preziosa ed elegante, pensata per omaggiare l’opera e alla musica. Madrina della linea Maria Pia Garofalo, famosa soprano che si è innamorata dei miei gioielli”.

“Per me è stato un immenso piacere – continua Lucia –

poter dare inizio a questa splendida collaborazione con il famoso soprano Maria Pia Garofalo che, affascinata dai miei gioielli, ha scelto di firmare con me la “Linea Opera” una serie di gioielli in cammeo sardonico che stanno prendendo vita proprio in queste settimane.

Oltre alla Boheme di Puccini, dalle abili mani dei miei artigiani sono nati anche altri meravigliosi cammei come Cammeo Rusalka dall’opera di Antonine Dvorak o il cammeo Donna Elvira dal Don Giovanni di Mozart”.

Maria Pia Garofalo è uno dei soprani più promettenti della sua generazione, ha debuttato giovanissima e ha vinto numerosi prestigiosi premi tra i quali Il Concorso Lirico Internazionale Umberto Giordano 19 o il Concorso Rumeno Emil Rotundu.

Fra i riconoscimenti da citare anche quello di “Perla del Cilento” come Orgoglio Campano nel Mondo dell’Opera.