Napoli – Continuano a Napoli le iniziative dedicate a Bud Spencer e ai suoi film, sull’onda del successo di Bud Spencer. Mostra multimediale, che si tiene nella Sala Dorica di Palazzo Reale fino al 7 gennaio 2020. Al Cinema Posillipo giovedì 19 dicembre è stata organizzata una vera e propria minimaratona cinematografica assolutamente gratuita: si comincia con Piedone lo sbirro alle 16.30, si prosegue con Altrimenti ci arrabbiamo, per finire con Lo chiamavano Trinità alle 20.45.

Dopo l’introduzione delle figlie Cristiana e Diamante che introdurranno le pellicole proiettate, nel corso dell’iniziativa saranno messi in palio biglietti gratuiti per la mostra, alcuni gadget e verranno raccontati brevi aneddoti dell’avventurosa vita di Carlo Pedersoli. All’ingresso del cinema sarà possibile trovare coupon sconto per la mostra.

-in Risalto Eventi