Continua senza sosta e proseguirà anche la prossima estate il viaggio di Massimo Ranieri: oltre ad esibirsi sui principali palcoscenici d’Italia, l’istrionico artista napoletano farà tappa in Campania.

Ranieri sarà, insieme col pubblico per il suo ultimo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” ideato e scritto con Edoardo Falcone, il 14 luglio nel Real Sito di Carditello a San Tammaro, alle porte di Caserta.

Sarà la prima volta che l’artista si esibirà nel Sito borbonico situato nella provincia di Caserta.







L’evento si preannuncia come una straordinaria serata live, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti in cui Ranieri offrirà al pubblico tutto il meglio del suo repertorio, dalle sue canzoni classiche, quelle che tutti amano e conoscono ai brani del nuovo album “Tutti i sogni ancora in volo”, uscito lo scorso novembre.

Ad accompagnarlo una band di musicisti inedita per un evento tutto da cantare e ballare.

Dopo la tappa casertana, l’amatissimo Massimo Ranieri tornerà a Napoli ad ottobre: dal 27 ottobre ai primi di novembre l’artista si esibirà sul palco del Teatro Augusteo.