La Liberi Editore insieme a la Federazione Terrestri e le Associazioni Federate presenta Liberi di Pensare 2025 – 21 Anni Spericolatamente Insieme.

L’Iniziativa è itinerante e viaggerà in Italia con la partecipazione di tanti Comuni e altre Istituzioni con il Patrocinio di: Comune di Napoli, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Città di Portici, Ercolano e Torre Annunziata.

Inaugurazione a Napoli giovedì 27 Marzo 2025 ore 11:30 presso l’Aula Consiliare di via Verdi n. 35.







Il Progetto Liberi Editore il 27 aprile 2025 compie 21 Anni.

La Liberi Editore, in un quadro mondiale difficile, ha immaginato di promuovere una iniziativa simbolica dal titolo “Una Poesia per la Pace”, in collaborazione con la Federazione Terrestri e le Associazioni Federate, da promuovere in ogni comune italiano.

Valorizzando la partecipazione delle nuove generazioni.

L’idea è quella di poter lanciare un messaggio di pace dall’Impresa e dall’associazionismo insieme alle istituzioni italiane con le amministrazioni comunali valorizzando il territorio.

Coinvolgendo giovani, artisti e creativi che interpreteranno poesie e momenti di narrativa poetica edite dalla Liberi Editore confrontandoci sulla pace universale. La Liberi Editore in questi primi 21 anni si è impegnata, non solo per l’impresa e la cultura, ma anche su tanti temi civili e sociali che ci hanno visto sostenere la pace come elemento centrale del concetto “Liberi”. I “Diritti Umani e Sociali” le “Libertà Civili” e una costante “Crescita Culturale” sono “Temi Essenziali” per il “Futuro dell’Umanità”.

Il programma

Liberi di Pensare 2025 vedrà interpretati testi poetici di diversi Autori Liberi per la Pace:

• Siamo Tutti Terrestri di Mario Savonardo;

• Universi Interiori di Michele Ferrara degli Uberti;

• Vesuvius di Grazia Zimmaro;

• Il Mare e Altre Preghiere di Giulio Durni.

• Un Uomo Piangeva di Nello Riviè. 17 di Luciano Scateni.

• LiberiAMOlaCreatività di autori vari. Porpo Gallego di Flavia Borelli.

• Pensieri di Carta, A Testa Alta, Mutamenti e Terradi Mario Savonardo.