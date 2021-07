Portici – L’attrice Pina Turco è cittadina benemerita della città di Portici.

Ecco le parole del primo cittadino, Enzo Cuomo.

Pina Turco è un’attrice che incarna a pieno l’essenza del popolo vesuviano. Dalle Sue molteplici interpretazioni trapela la vulcanicità del nostro territorio, restituita dalla Sua incredibile bravura.

L’ abbiamo apprezzata in ruoli drammatici, come la proiezione di ieri sera del film “Fortuna” e in vesti complesse quanto quelle di una commedia come “Natale in casa Cupiello”, cogliendone sempre talento e carattere. Per questo sono stato felice di poter esprimere a nome della Città di Portici l’apprezzamento per il modo in cui riesce a valorizzare il nostro territorio.

A dimostrazione di ciò abbiamo conferito a Pina una targa con la quale le conferiamo la cittadinanza benemerita. Un omaggio con il quale si è anche aperto il Fresko Film, con una prima serata che ha già riempito l’area allestita. Abbiamo dedicato un pensiero al professor Ciccio Capozzi, la cui sedia è stata comunque mantenuta in prima fila, come segno tangibile del suo ricordo. Alla Sua memoria è stata dedicata una targa, adagiata proprio al Suo posto. Un momento commovente che ha sancito la stima collettiva per la Sua persona e per la Sua grande passione cinematografica.

Il Fresko Film proseguirà fino al mese di settembre, offrendo ai porticesi che restano in Città anche nelle settimane più calde, la possibilità di un intrattenimento serale sempre di livello e a un costo davvero irrisorio.