San Giorgio a Cremano – Il sindaco Zinno preoccupato: ” I contagi torna a salire in città”.

Ecco il suo comunicato integrale.

“Purtroppo nelle ultime ore i numeri del contagio da Covid-19 è tornato a salire in città. Al momento i positivi risultano essere 15, un dato molto basso ma comunque triplicato rispetto alla scorsa settimana.

Per darvi un’idea dell’incremento, basti infatti pensare che dal 21 giugno al 5 luglio i nuovi casi erano stati solo 3, mentre dall’ultimo weekend ne sono stati registrati ben 14.

La situazione resta ad oggi sotto controllo, ma è quanto mai opportuna una riflessione a seguito di questo piccolo ma indicativo campanello d’allarme: anche l’anno scorso San Giorgio a Cremano è stata Covid-free in questo stesso periodo, prima della seconda ondata che ha portato i contagi a sfiorare quota mille.

Stamattina ho scritto all’ufficio di Prevenzione Collettiva all’Asl affinché venissero individuate con maggiore accuratezza le cause di questo picco: dalla relazione che mi è pervenuta via Pec già nel pomeriggio risultano essere stati solo 2 i casi di cittadini di rientro dall’estero. Il virus quindi circola ancora in città, pronto ad approfittare di ogni nostra minima leggerezza.

Il tracciamento dei contatti effettuati quotidianamente dai medici parla chiaramente di “numerose occasioni di aggregazione e convivialità legate all’allentamento delle misure di prevenzione collettiva e distanziamento sociale in ambito cittadino”.

L’età media dei contagiati è di circa 33 anni (5 di loro sono compresi nella fascia tra i 13 e i 22 anni), con una percentuale di positività schizzata dall’1,25% dell’ultima settimana al 6,40% di quella attualmente in corso.

Addirittura 5 dei 15 concittadini attualmente positivi risultano vaccinati almeno con prima dose, ennesimo segnale di come l’arma la potenziale minaccia delle varianti debba sempre farci tenere alta la guardia.

L’invito, pur comprendendo l’inevitabile voglia di spensieratezza soprattutto da parte dei più giovani, è quello, ora più che mai, di rispettare le regole anti contagio, indossare sempre la mascherina anche all’aperto e soprattutto di mantenere un atteggiamento responsabile evitando le occasioni di assembramento.

Siamo una grande comunità, compiamo ancora uno sforzo in questo periodo per evitare, anche con il progredire della campagna vaccinale, di dover ottemperare a nuove limitazioni nel periodo autunnale”.