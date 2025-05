Ercolano – Negli ultimi tempi i fatti di cronaca, stanno generando nella Città di Ercolano, un grave senso di tensione, condizione che oramai porta sempre piu ad un impoverirsi del rapporto commercio/città.

I cittadini, sottolinea Ciro Santoro, Consigliere Comune di Ercolano nonché esercente cittadino, fanno sempre più fatica a trovare stimoli per trattenersi sul territorio, preferendo altri itenerari a fronte delle scarse iniziative in città. Una fatica amplificata dalle scorribande di tanti giovani, che troppo spesso blindano il passaggio dei pedoni da una parte, e i continui furti ai negozi che si stanno perpetuando nell’ultimo mese. Tutto questo sta generando un senso di allontanamento sia della cittadinanza che per tanti motivi, trova sempre meno offerta, e dall’altra, la paura di investire e in alcuni casi anche l’intenzione di abbassare le serrande da parte di tanti esercenti.







Solo pochi mesi fa un forte “braccio di ferro” consegnò agli esercenti una risposta tanto attesa quale la modifica del traffico veicolare nella ztl, oggi, con la delega alle Attività Produttive passata nelle mani del primo cittadino Avv. Ciro Buonajuto il dialogo tra esercenti ed ente, sembra trovare migliore corrispondenza tra le parti in relazione alle istanze ad oggi rappresentate, come l’ultima iniziativa per il carnevale, ed oggi, concedendo il patrocinio alla 90 esima iniziativa dal 2009, promossa dall’Ass. Ercolano Viva in collaborazione con l’Ass. Nuovo Progetto Ercolano, si sancisce una chiara volontà di accompagnare le imprese a fronte delle proposte e delle problematiche promosse.

L’iniziativa, Ercolano Arte in strada 2025, che vedrà la sua realizzazione il prossimo sabato , 17 maggio dalle ore 17,00 alle ore 20,30 su Corso Italia, vuole essere uno sprono ed un elemento attrattore, nonché un progetto pilota da poter riproporre in altre strade della città. Dieci spettacoli di Artisti di strada come Mr. Valium, Giovanna Todisco ed il gruppo coordinato da Claudia Pisacane, nonché la presenza di due giovani band i “Vibes” coordinati dal giovane musicista Raul Mercadante e le “Snaps” , studenti del Liceo Pitagora di Torre Annunziata, costruiscono un valido pacchetto artistico che non può essere disatteso dal territorio.

“Sono soddisfatto della grande partecipazione di tante associazioni territoriali e non”, rimarca Ciro Santoro promotore dell’evento, “che attraverso le attività di settore, si proporranno al territorio e avranno la possibilità di far conoscere le loro realtà”

L’Ass. TdBrothers del M° Carmen Giordano e l’Ass Dance Art Studio di Gelsomina Scognamiglio, realtà artistiche del territorio ercolanese, si caratterizzeranno per interventi musicali e street dance, tutto questo rigorosamente in termini low cost, prova che l’aggregazione e la giusta sinergia con l’ente può promuovere importanti momenti di aggregazione senza grossi impegni economici.

Faranno da cornice, oltre a stand artigianali e commerciali, anche le postazioni delle associazioni : Nucleo ANC OdV e Prot. Civile, Pro Loco Herculaneum, Associazione E.S.T., Ass. Noi Insieme Rett, Gruppo Scout Portici 2 e Ass. Diamoci la Mano.

Il commercio prova a reagire ancora una volta alle difficoltà economiche e sociali che l’attanagliano, resta al territorio l’impegno di dare credibilità a questi momenti ma anche di viverli con maggior fiducia