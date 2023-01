Il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania si svolgerà in Villa Falanga a San Giorgio a Cremano un altro evento dedicato ai bambini con la Befana che distribuirà nel parco, dalle 10.30 alle 12.30, dolciumi e caramelle, con animazione e canti.

Appuntamento che conclude la rassegna di eventi per i più piccoli “L’incantesimo di Villa Falanga” realizzata grazie ai finanziamenti di Città Metropolitana.

“In questi giorni – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – la sede della Città dei Bambini e delle Bambine è divenuta luogo di ritrovo per tantissime famiglie che hanno potuto assistere a spettacoli bellissimi e coinvolgenti come quello di ieri sera “Mangiafuoco e Ali di Iside” con acrobati del fuoco o quello di Frozen, con personaggi che hanno interagito con i bambini presenti, in una magica atmosfera da fiaba.

Per gli adulti invece, alle 19.30 nella Biblioteca Padre Alagi di terrà il Concerto dell’Epifania “NATIVITAS” tra Carols e Gospels, Ninne Nanne multietniche in spagnolo, tedesco, africano, inglese e in napoletano, nonché storie e testi inediti riguardanti la Maternità di Maria e la Nativita’ terrena.

Abbiamo realizzato molti eventi in queste festività su tutto il territorio, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità ed offrire occasioni gratuite di svago, serenità e condivisione.

Ci stiamo avviando – chiosa il primo cittadino – verso la conclusione di queste rassegne natalizie, ma siamo già al lavoro per organizzare tanti prossimi appuntamenti rivolti a tutti i sangiorgesi, tra cui quelli per i 70 anni di Massimo Troisi”.