Torre Annunziata – Il 31 gennaio 2025, alle ore 15:30, presso l’Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata, si terrà un convegno intitolato “La Genitorialità con Pari Opportunità: i diritti del minore nelle separazioni”. L’evento è organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI) con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e in collaborazione con l’associazione Onlus In-oltre.

Si preannuncia come momento di fondamentale importanza per tutti i professionisti del settore legale, psicologico e sociale che si occupano di separazioni e tutela dei minori: un’occasione di aggiornamento e approfondimento su un tema di grande rilevanza sociale e giuridica, che vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo ed esperti del settore. Un momento di confronto e di crescita per comprendere a fondo le dinamiche in gioco e per promuovere una cultura della genitorialità responsabile e condivisa, sempre nell’interesse superiore del minore.







Dopo i saluti istituzionali di Pasquale Damiano, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Francesco Abete, Presidente f.f. del Tribunale di Torre Annunziata, Gian Ettore Gassani, Presidente dell’AMI, ed Elodia Capaldo, Tesoriera dell’Associazione Forense, il convegno entrerà nel vivo con una serie di interventi moderati da Anna Brancaccio, Responsabile AMI sezione di Torre Annunziata.

La dott.ssa Annamaria Ascione, psicologa e psicoterapeuta, affronterà il delicato tema: “L’impatto psicologico delle separazioni sui minori”. Responsabile del Centro ANIMA IRIS di Pompei, centro di consulenza integrata in psicologia clinica all’avanguardia nella prevenzione e cura in ambito psicologico, medico e sociale, professionista di riconosciuta esperienza, la dr.ssa Ascione così ha dichiarato: “Concentrerò la mia analisi sugli effetti che la separazione dei genitori può avere sui figli, con un focus particolare sul ruolo della figura paterna, spesso caratterizzata da una forte ambivalenza tra presenza e assenza. Si approfondirà, dunque, la complessa relazione tra i minori e le separazioni dei genitori, mettendo in luce come la figura paterna venga talvolta marginalizzata in fase di separazione, con conseguenze significative sul benessere psicologico del minore e sul suo sviluppo emotivo”.

Oltre alla sua attività clinica, Annamaria Ascione è autrice del podcast “Soglie Invisibili”, un progetto divulgativo di grande successo che si propone di dare voce e aiuto a chi vive situazioni di disagio psicologico, spesso celato agli occhi della società. Attraverso il podcast, affronta tematiche complesse con un linguaggio accessibile, offrendo spunti di riflessione e strumenti concreti per affrontare le difficoltà emotive. Il suo impegno nella divulgazione e nella sensibilizzazione su temi di salute mentale testimonia la sua profonda dedizione al benessere psicologico delle persone.

Tornando al convegno: Valentina De Giovanni, Presidente della Sezione Distrettuale di Napoli dell’AMI, parteciperà con un intervento dal titolo “Affidamento condiviso: dalla legge alla realtà”, analizzando l’evoluzione normativa e le sue concrete applicazioni.

Seguirà Raffaella Cappiello, Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, che approfondirà il tema “Padri separati e figli: quali diritti”, offrendo una prospettiva giuridica sulle sfide e le tutele dei padri in fase di separazione.

Il convegno ospiterà inoltre la testimonianza di Maurizio De Giovanni, autore di fama internazionale, che porterà la sua esperienza personale con un intervento dal titolo: “Giura sulla vita di papà”.

Infine, Francesco Alessandrella curerà la presentazione del saggio “La strage degli innocenti” di Gian Ettore Gassani, un’opera che affronta con lucidità e rigore le conseguenze delle separazioni conflittuali sui minori.