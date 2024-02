Sabato 24 e domenica 25 febbraio in esclusiva una novità assoluta di «Ma dove vivono i cartoni?»

Non un semplice evento, ma un’esperienza immersiva totalizzante. È come fare un viaggio nel tempo e tornare nel Medioevo, in una corte reale tra principi e principesse, spadaccini e ciambellani, paggi e giullari di corte nel Castello normanno. Questo week end, nello splendido scenario del Castello ducale di Faicchio, a Benevento, arriva «Il Gran Ballo con principi e principesse- The Royal Family experience» targato «Ma dove vivono i cartoni?» di Aurora Manuele. Un’altra fantastica novità, in scena per la prima volta in assoluto, che fonde la maestria della carovana di artisti professionisti di «Ma dove vivono i cartoni?» con l’incanto di un’ambientazione da sogno.







Un gran ciambellano annuncerà solennemente alcune tra le più magiche e desiderate principesse del reame che trasformeranno le più dolci fiabe in realtà, sfileranno davanti agli occhi incantati dei presenti e prenderanno posto alla corte proprio insieme a loro.

Sarà riproposta l’atmosfera di corte, propria del XII secolo, quando fu costruito il Castello ad opera dei conti Sanframondo, in una posizione strategica fra i monti Acero e Gioia ed in una postazione elevata rispetto al corso del fiume Titerno.

Un percorso itinerante romantico e divertente, tra le sale del Castello, dove se ne potranno visitare gli anfratti, si potrà ballare e cantare con meravigliosi personaggi delle fiabe anche assistendo allo spettacolo live con musica e canzoni. Principi e principesse prenderanno per mano i piccoli, rendendoli parte attiva della rappresentazione, faranno con loro fotografie e li accompagneranno nel percorso teso a renderli veri abitanti di corte. Insieme ai propri bambini, anche adulti e genitori torneranno fanciulli e trascorreranno qualche ora sognante.

Poi, tra spade e corone, cavalieri, paggi e giullari arriverà il grande momento dell’incoronazione reale e dell’investitura dei partecipanti come veri cortigiani.

Soltanto domenica, poi, per chi vorrà arricchire il suo percorso con un’esperienza davvero unica e regale si potrà prendere parte al “pranzo di corte”, sedendo e mangiando cibi prelibati insieme a tutti i personaggi che rivestono il ruolo degli abitanti storici del castello.

Emozioni, immedesimazioni, fantasia, gioco e spettacolo. L’esperienza della Royal Family regalerà ai partecipanti ore gioiose e inimitabili che non saranno facilmente dimenticate.

L’organizzazione dell’evento è di Aurora Manuele, la direzione artistica di Francesco Chiaiese.

«Un evento unico e speciale- dicono gli organizzatori- un appuntamento che abbiamo ideato e realizzato per offrire sempre nuove esperienze ai piccoli e alle loro famiglie. Tutto questo nel meraviglioso scenario del Castello ducale di Faicchio, Benevento, che è la location perfetta per questa rappresentazione. Uno delle migliaia di siti straordinari da scoprire di cui è ricca la nostra Regione, con i suoi millenni di storia».

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle 10.30, al Castello ducale, via Roma 10, Faicchio Benevento.

Info e prenotazioni whatsapp ⁨327 254 0679⁩