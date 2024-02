Si terrà venerdì 23 febbraio a partire dalle ore 10.30 l’open day del Centro per i Bambini e le Famiglie di Ercolano. La struttura di via Cegnacolo, 22 sarà aperta a tutti a partire dalle ore 10.30.

L’evento rappresenterà un momento di confronto e di conoscenza delle attività previste nell’ambito del servizio quali l’organizzazione di spazi e momenti condivisi tra bambini e famiglie, il sostegno alla genitorialità, le attività ludico-creative per lo sviluppo cognitivo e sociale.







Il Centro per i Bambini e le Famiglie rientra tra i servizi educativi complementari ai nidi che garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie. Si tratta di un servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento. Prevede la fruizione del servizio da parte di bambini con la presenza di genitori o adulti accompagnatori che concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del Centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

L’apertura del centro prevede un tempo di frequenza di massimo 3 ore con turni mattutini e pomeridiani dal lunedì al venerdì.