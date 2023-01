Animazione, musica e dolci per festeggiare l’Epifania ad Ercolano. Tanti gli appuntamenti in città tra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio per salutare le festività natalizie. Dalla frazione collinare di San Vito al centro città farà capolinea la Befana per distribuire dolci e caramelle ai più piccoli.

“Con gli appuntamenti dell’Epifania concludiamo uno straordinario calendario di eventi che ha accompagnato le festività natalizie in città. Sono stati tantissimi i momenti di festa, abbiamo finalmente potuto riassaporare la gioia di stare insieme. Ercolano in queste settimane ha mostrato ancora una volta il meglio di sè, tanti turisti hanno visitato le nostre bellezze ed hanno potuto godere di una città viva. Numeri incoraggianti che ci fanno ben sperare per questo nuovo anno” – afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

Gli eventi dell’Epifania prenderanno il via alle ore 9.00 di giovedì 5 gennaio quando, in via Bordiga, si terrà la Befana dello Sport. Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00 in località San Vito si terrà la festa della Befana con la distribuzione delle calze e la parata. Dalle ore 17.00 la festa si sposterà anche in Corso Italia, via IV Novembre e Traversa Mercato. Sempre dalle ore 17.00 è prevista l’esibizione del coro gospel all’interno del Parco Urbano del Miglio d’Oro, a cura della Fondazione Apostolica ETS. Alle ore 18.30 presso la chiesa del Sacro Cuore ci sarà l’esibizione di Pino Santoro e dalle ore 19.00 lo spettacolo teatrale dell’Unione Italiana Ciechi al MAV.

Nel giorno dell’Epifania, invece, dalle ore 9.00 presso la villa Comunale alle spalle del Palazzo di Città (Corso Resina) si terrà la distribuzione delle calze con la Befana, mentre dalle ore 10.00 animazione e dolci saranno distribuiti in contrada Patacca; e alle ore 19.00 al MAV ci sarà lo spettacolo teatrale-musicale de I Donalds.