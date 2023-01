“Voglio condividere con voi un episodio a lieto fine, accaduto qualche giorno fa di cui sono stati protagonisti i nostri agenti di Polizia Municipale, Fabio Aversa e Antonio Esposito che hanno contribuito a salvare la vita di una neonata che stava per soffocare”.

Inizia così, nel dare la notizia, il sindaco di San Giorgio a Cremano, che prosegue: “Il 30 dicembre, intorno alle 13, durante le attività di controllo del territorio in via Alighiero Noschese, un uomo si è avvicinato di corsa agli agenti in servizio chiedendo il loro immediato aiuto, in quanto la figlia piccola stava per soffocare in seguito ad un boccone di cibo andatole di traverso.

Senza neanche pensarci, i due agenti si sono recati in via San Martino, dove nel frattempo la mamma aveva caricato in auto la bimba che stava diventando cianotica e da lì hanno scortato l’auto dei genitori fino a Napoli, presso l’ospedale Annunziata, al quartiere Forcella, facendosi largo tra i veicoli in transito in un caotico giorno di fine anno, all’ora di punta. Una folle corsa a sirene spiegate fino al presidio ospedaliero dove la piccola è stata immediatamente soccorsa dai medici e salvata.

Dopo qualche ora – prosegue il primo cittadino – i nostri agenti hanno contattato il padre della piccola per verificare le sue condizioni di salute e finalmente hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Complimenti a Fabio Aversa e Antonio Esposito per essere intervenuti tempestivamente, comprendendo la criticità della situazione e mostrando nello stesso tempo sensibilità e sostegno nei confronti dei genitori, presi dal panico e dal timore.

Un riconoscimento condiviso anche con la famiglia che non ha esitato a ringraziarli anche sui social per aver contribuito – conclude Zinno – a salvare la loro bambina”.