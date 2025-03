“Je sto vicino a te” ma “Puortame a casa mia”.

Sembra quasi un richiamo, un appello, un desiderio profondo di tornare a casa.

La serata tributo dedicata a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa, in programma il 19 marzo 2025, in Piazza del Gesù a Napoli, nasce per esaudire questo desiderio e per rivivere la sua musica attraverso un viaggio emozionante tra le melodie e le parole che hanno segnato intere generazioni.







Sullo sfondo, la Napoli più autentica: i suoi vicoli, le storie, i ricordi, i volti e le atmosfere che hanno ispirato il suo inconfondibile sound e dato vita a capolavori senza tempo.

A guidare questo omaggio speciale sarà Nello Daniele, fratello di Pino e direttore artistico dell’evento, che ha voluto riportare la musica del Mascalzone Latino nella sua terra, tra la sua gente, nei luoghi dove tutto ha avuto inizio.

Un tributo intenso e collettivo, che celebrerà non solo l’artista straordinario, ma anche l’uomo, il fratello e l’anima pro fondamente legata a Napoli, la città che ha plasmato il suo genio e che continua a vivere nelle sue canzoni.

Un concerto speciale nel cuore di Napoli per celebrare il talento e l’anima di un artista che ha trasformato la musica in poesia.

Una serata in cui ogni nota sarà un frammento di memoria, ogni voce un omaggio sentito, ogni canzone un viaggio nel tempo, tra le radici e l’eredità di un maestro indimenticabile.

“Questo decennale è una questione familiare – ha dichiarato Nello Daniele, fratello di Pino -.

Sentivo il dovere, come fratello, di organizzare una festa vera, un grande evento che celebrasse Pino non solo come artista, ma come uomo e come parte della nostra famiglia.

Napoli è stata la casa di Pino, la sua fonte di ispirazione, e per questo abbiamo voluto riportare la sua musica tra le strade, le mura e le persone che l’hanno visto crescere e diventare un mito.

Tenere una grande festa qui, proprio dove lui è cresciuto e dove è diventato adulto, dove vivevano i genitori, le sorelle, i fratelli e le zie, era la cosa più giusta da fare.

In piazza del Gesù tutto sa di Pino, tante sue canzoni sono nate proprio osservando storie di vita quotidiana di questa zona, penso a ‘Donna Concetta’ per esempio”.