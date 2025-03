Quasi tremila visitatori tra esponenti del mondo del turismo, rappresentanti di enti e associazioni, istituzioni e gente comune. Sono i numeri legati alla presenza della città di Torre del Greco alla 28esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la rassegna svoltasi dal 13 al 15 marzo nei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli e che nella giornata conclusiva ha aperto i battenti ad appassionati e curiosi, dopo i primi due giorni riservati esclusivamente agli operatori del settore.

Anche la giornata conclusiva, come era accaduto nelle prime due, ha visto numerose presenze nell’area allestita dal Comune, posta tra lo spazio riservato alla Regione Campania e quella dedicata all’assessorato al Turismo di Napoli. Una posizione strategica, che ha permesso a tanti di soffermarsi nella zona brandizzata Torre del Greco, dove era stato allestito tra l’altro un banchetto presso il quale sono state fornite dimostrazioni sulla lavorazione di corallo e cammeo (giovedì e venerdì curati dagli alunni del liceo artistico Degni, nel giorno finale lo spazio è stato invece preso in carico dagli operatori di Assocoral).







A richiamare l’attenzione di operatori e visitatori il materiale promozionale fatto realizzare per l’occasione dal Comune, a partire dalle immagini del video trasmesso da uno schermo posto nello stand, che grazie al lavoro di Carlo Falanga e Salvatore Varo ha mostrato alcune delle bellezze della città. A dare informazioni e rispondere alle domande di coloro i quali si sono recati allo stand torrese, sono stati i referenti di Pro Loco e distretto del commercio “Vesuvio vista mare”, presenti insieme alla presidente della commissione consiliare al Turismo, Valentina Ascione e alla guida turistica Genni Ercolanesi.

Soddisfatto il sindaco, Luigi Mennella, che ha colto l’occasione dell’ultima giornata per tracciare un bilancio sulla partecipazione e puntare l’attenzione sul futuro: “I riscontri ottenuti in questa edizione della Borsa Mediterranea del Turismo – ha spiegato il primo cittadino – premiano due volte il lavoro dell’amministrazione comunale. In primis per avere scelto di puntare l’attenzione sulla rassegna svoltasi alla Mostra d’Oltremare e dall’altro per il lavoro legato alla promozione della città. Nei prossimi mesi si svolgeranno tanti eventi di carattere culturale e sportivo finalizzati a promuovere Torre del Greco: penso alla festa dei quattro altari, alle manifestazioni previste dall’estate e fino a Natale, il secondo trofeo di calcio nazionale under 17, il torneo di basket, la Capri-Torre del Greco di nuoto di fondo, le prove ciclistiche, senza dimenticare la notte sacra dedicata a San Vincenzo Romano e la storica processione dell’Immacolata. Iniziative che, in questo primo anno di città turistica, potranno permettere non solo di intercettare una parte del flusso turistico indirizzato verso la nostra provincia e più in generale verso la regione Campania, ma consentiranno anche ai visitatori che soggiorneranno a Torre del Greco potranno anche restare in città per ammirare le nostre numerose bellezze”.

Nello stand di Torre del Greco sono stati molto apprezzati, infine, i dolci offerti nei tre giorni dalla pasticceria Mennella e i fiori forniti da “La Partenopea”, come curiosità ha suscitato la presenza di una e-bike del servizio di sharing promosso da Vaimoo ed Eav, servizio che è partito proprio a Torre del Greco prima di estendersi ad altre città.