Promuovere la sinergia tra Terzo Settore e finanza per la ripartenza economia e sociale del Paese e del Sud. È innanzitutto con questo obiettivo che UniCredit ha organizzato l’incontro “Insieme, Possiamo. Le sfide del Mezzogiorno” svoltosi mercoledì 5 ottobre 2022 a Napoli. L’intento è stato quindi quello di rafforzare la partnership tra pubblico, privato e non profit, oltre che discutere sulle potenzialità di un settore che mostra importanti segnali di crescita nel Paese e nel Mezzogiorno e significativi risvolti occupazionali.

”I progetti del Pnrr e la loro realizzazione sono importanti per creare opportunità di crescita e per il miglioramento dei servizi nel Mezzogiorno e l’impegno anche delle grandi imprese è molto importante per la nostra città e per quello che si deve realizzare nel Sud”. Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto al Forum. Manfredi ha ricordato che la maggior parte dei progetti Pnrr si incentrano sulle infrastrutture e dunque ”richiedono tempi di realizzazione lunghi. I tempi di conclusione dei progetti Pnrr hanno un orizzonte al 2026 e pertanto è chiaro che questi interventi daranno benefici e ricadute sul territorio nel medio termine”. Il primo cittadino ha tuttavia evidenziato che i progetti legati ad esempio alla realizzazione degli asili nidi hanno ”tempi più brevi”.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato e Responsabile per l’Italia di UniCredit, ha commentato: “Due anni difficili di pandemia e il contesto economico attuale rischiano di aggravare le situazioni di disagio nel Paese. Come UniCredit crediamo di avere una responsabilità sociale che va ben oltre il finanziamento. L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni delle comunità che serviamo e che hanno maggiore necessità del nostro aiuto. Questo approccio è fondamentale per realizzare il nostro scopo e ci impegna a dialogare sempre di più con il Terzo Settore per trovare insieme nuove opportunità di collaborazione e sostenere al meglio le fasce più deboli della popolazione”.