Gragnano – Inaugurato a Gragnano il nuovo plesso dell’Istituto Alberghiero “F. De Gennaro” di Vico Equense. La cerimonia si è tenuta in Via Traversa di Nola (Via Roma), alla presenza del Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione della Regione Campania, Beatrice Rosa Russo, Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A. “F. De Gennaro” e Peppe Aiello, Sindaco di Vico Equense.







“L’apertura a Gragnano del nuovo plesso dell’Istituto Alberghiero “F. De Gennaro” rappresenta un passo significativo per il territorio. Oltre a offrire agli studenti l’opportunità di apprendere le più avanzate tecniche nel settore della cucina e dell’ospitalità, questo nuovo centro formativo consolida il ruolo di Gragnano come polo d’eccellenza enogastronomica. In una città rinomata per la Pasta di Gragnano IGP e le sue prelibatezze, formare futuri chef, sommelier e operatori del settore direttamente “a casa” significa valorizzare ulteriormente una tradizione che va ben oltre la gastronomia, estendendosi alla cultura e all’innovazione.” Ha dichiarato Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano.

“Gragnano non è solo la “Città della Pasta IGP” o del vino Gragnano Penisola Sorrentina DOC, ma un crocevia di tradizioni culinarie, cultura e innovazione nel settore enogastronomico. Da secoli, la nostra comunità si è distinta grazie alla passione e alla dedizione di artigiani, produttori e imprenditori che hanno reso i prodotti locali famosi nel mondo. Il nuovo istituto offrirà ai giovani l’opportunità di proseguire questa tradizione di eccellenza, preparandoli a diventare i protagonisti del futuro nel settore dell’enogastronomia. L’inaugurazione del nuovo plesso scolastico – conclude D’Auria – rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo del territorio e per la formazione delle nuove generazioni. Un simbolo di crescita e progresso, che conferma la volontà di investire nei giovani e nell’eccellenza che Gragnano è orgogliosa di rappresentare.”