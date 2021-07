Ercolano – Il sindaco Buonajuto annuncia: Ercolano si trasforma in un set cinematografico!

“Ercolano si trasforma in un set cinematografico! Da ieri e per le prossime settimane, infatti, saranno ben tre le produzioni che con il sostegno della FilmCommission della Regione Campania, saranno presenti in città e a Villa Campolieto per effettuare le riprese dei loro lungometraggi.

Un’altra importante occasione per promuovere e valorizzare le nostre bellezze”.